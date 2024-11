A fe do Cisne é insuficiente para remontar ante o Barça B

O Club Cisne Balonmán quedou ás portas da remontada fronte ao Barça B nun partido que dominou o filial blaugrana.

O equipo pontevedrés foi durante todo o encontro a remolque, pero loitou até o final para sacar algo positivo dun encontro no que finalmente caeu por 33-37.

Durante os primeiros compases o choque viviu un recital de paradas por parte de Pol Quiroga e Abián Rodríguez, que se erixiron como muros baixo paus para frustrar unha e outra vez os ataques de ambos os equipos.

De feito foi Jaume Pujol o único capaz de mover o marcador ao arranque do partido, anotando un 0-1 que non cambiou até pasado o minuto sete, cando Mateo Arias logrou abrir a lata para o Cisne e devolver así as táboas ao marcador.

Produciuse entón un reparto de goles entre ambos os equipos que se mantivo até o minuto 12, cando o Barça aproveitou unha serie de imprecisións por parte dos brancos e rompeu o equilibrio para poñer o +3 e obrigar a Quiños a parar o tempo.

Partido entre Cisne e Barça B / Dani Paredes

Pero en lugar de dar coa tecla para reverter a situación, o filial azulgrana continuou como unha apisoadora e seguiu ampliando a súa vantaxe, que empezaba a ser canto menos preocupante para os brancos (4-9).

O Cisne non se rendeu e, coa garra que o caracteriza, volveu apertar o resultado para colocarse a tan só dous goles do empate (7-9). Abián seguiu aparecendo en portería e os seus compañeiros de ataque fixeron o propio, subindo o 10-10 cando restaban cinco minutos para o descanso.

Parou entón o cronómetro o adestrador visitante e o partido entrou nun correcalles no que primou a igualdade. Con todo, era o Barça o que estaba máis vivo e activo e volvía tomar a dianteira para pechar o marcador ao termo do primeiro tempo nun resultado de 13-15.

Empezou o Cisne a segunda metade en inferioridade numérica e deixou baleira a portería. Errou nos dous primeiros ataques e o filial granate, a portería baleira, castigou para subir o 13-17.

Partido entre Cisne e Barça B / Dani Paredes

Non baixou os brazos o equipo lerezano e recortou distancias en tres tantos, pero nun abrir e pechar de ollos o filial catalán volveuse a escapar en cinco goles (20-25).

Quiños detivo o tempo, pero o Barça puxo o +6 aos dez minutos do segundo tempo. Recuperou a tendencia positiva o equipo de Pontevedra (26-28), pero os cataláns regresaban ao seu momento doce para recuperar terreo e subir o 27-33.

Aínda quedaba tempo para a remontada, pero o xogo do filial blaugrana estaba a ser imparable para un Cisne que debía resistir para conseguir algo positivo. Adiantou a defensa o equipo pontevedrése o Barça quedou sen ideas, quedando sometido aos ataques dun rival que reducía a distancia en dous goles cando restaban pouco máis dun minuto para o final (33-35).

Todo podía pasar e o técnico visitante parou o tempo para que os seus non desperdiciasen un ataque que podía ser definitivo. Bruno interceptou o ataque rival, pero Mateo Arias non logrou cazar o esférico. O Barça, en cambio, esta vez non perdoou e sentenciou con dous goles máis que valéronlle para imporse por 33-37.

