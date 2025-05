As futuras promesas do atletismo galego cítanse en Pontevedra

A pista de atletismo do CGTD de Pontevedra será escenario este fin de semana da 30 edición do Campionato Xunta de Galicia Sub18.

A competición reunirá a gran parte dos mellores atletas galegos da actualidade, que pelexasen por conseguir as marcas mínimas que lles permitan acceder aos campionatos de España.

Nas probas de velocidade espérase un vibrante duelo tanto nos 100 como nos 200 metros lisos entre Adrián Bernárdez, do Atletismo Celta, e Sebastián Bascoy, do Coruña Comarca, medallista de bronce nacional o pasado ano e en notable progresión.

Xunto a eles, Martiño Salgado, do Celta, subcampión de España en 400 metros nos pasados campionatos indoor, tamén se postula con forza para o título.

O 800 metros masculino terá un claro favorito en Javier Picos, do Marineda Atlético, líder nacional da distancia e bronce nos campionatos de España indoor deste ano.

Na categoría feminina, Sabela Martínez, da Gimnástica, tamén subcampioa de España indoor en Valencia, parte como a principal candidata ao título.

A proba dos 3.000 metros contará coa presenza do campión de España indoor Álex Sierpes, do Vicky Foods, quen, tras unha espectacular tempada invernal, aspira a repetir os seus éxitos ao aire libre. Pola súa banda, Eva Ronco, do Lucus Caixa Rural será unha das destacadas na proba dos 1.500 metros.

A subcampioa de España Sub16 de obstáculos en 2024, Paula Fernández, da Gimnástica, lidera a proba dos 3.000 metros cun impresionante rexistro de 9:45.37, o que a converte na principal rival a bater.

Os 2.000 obstáculos prometen unha gran carreira co enfrontamento entre María Estévez, da Gimnástica, que ostenta a mellor marca española do ano, e Demeku Paniagua, dO Pino.

Na mesma modalidade, pero masculina, o líder do ranking nacional, Pablo Vázquez, do Atletismo Narón, buscará rebaixar o seu xa importante rexistro de 5:59.97 logrado o pasado maio.

Nas probas de altura, a competición contará coa presenza dos dous últimos medallistas de bronce do pasado Campionato de España Sub18 de pista curta: Iria Solera, do Ourense Atletismo, clara favorita coas súas 1.70 metros, e Gael Couñago, do AD CAR, que tentará superar a barreira dos dous metros.

Continuando cos líderes do ranking da RFEA nas distintas probas, no concurso de lanzamento de peso, a campioa de España Sub16 do pasado ano, Aitana Capeáns, do Ourense Atletismo, será unha das principais atraccións por partida dobre, xa que tamén competirá en disco.

Sen abandonar os lanzamentos, o plusmarquista, campión de España e líder do ranking da RFEA, Hugo Casañas, do Ourense Atletismo, focalizará a atención nos concursos de peso e disco, coa expectativa de seguir batendo os seus propios rexistros.

En martelo, a lanzadora do Atletismo Sada, Lydia Valdés parte como clara favorita grazas ás súas 54.47 m acreditados este ano en Castelló, mentres que Anxo Filgueira, do Atletismo Rías Baixas, sitúase como un claro candidato ao título autonómico na mesma modalidade.

Finalmente, na proba de marcha, Icia Ares, do Ourense Atletismo defenderá o título galego logrado o ano pasado en Balaídos.