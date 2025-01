O Galaico, a un paso da final polo ascenso

O equipo absoluto do Club Natación Galaico meteuse de cheo na batalla directa pola liga de clubs naDivisión de Honra a falta dunha xornada por disputarse.

O conxunto pontevedrés, que exerceu de anfitrión nesta ocasión, fíxose co primeiro posto no CD Rías do Sur acumulando un total de 364 puntos.

Moi preto do Galaico situouse o Portamiña Lugo, con 352 puntos, seguido do Ferrol con 340.

Un pouco máis atrás quedaron Ponteareas con 257 puntos, Arteixo con 219 e Fluvial Lugo, que pechou o grupo con 105.

Unha vez concluída a terceira xornada, o equipo que se atope na primeira praza será o organizador da gran final, onde se decidirá o campión.