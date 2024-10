Gómez Noya incorpórase ao equipo técnico da Federación Española de Tríatlon

Apenas uns días despois de anunciar oficialmente a súa retirada como deportista profesional a final de tempada, Javier Gómez Noya xa ten un novo reto co que seguir colaborando na expansión do seu deporte, o tríatlon.

O cinco veces campión mundial en modalidade olímpica vaise a incorporar ao equipo técnico da Federación Española de Tríatlon, xunto ao tamén campión mundial Mario Mola.

Así o anunciou a Federación nun acto celebrado no Consello Superior de Deportes (CSD), no que concretou que Gómez Noya liderará o grupo de adestramento bautizado Team España Elite. Nel varios triatletas traballarán baixo as súas directrices. A eles tentaralles trasladar a súa experiencia e coñecementos co obxectivo de maximizar os seus resultados e formación.

"Disciplina, sacrificio e esforzo é o que aplicarei á miña carreira como adestrador", afirmou o campionísimo galego co obxectivo de "seguir axudando, humildemente, a que este deporte siga crecendo xunto ao traballo doutros adestradores con outros grupos de adestramento".

Javi Gómez Noya agradeceu ademais a confianza mostrada pola Federación Española para que lidere "este proxecto tan ambicioso".

"Van involucrarse no desenvolvemento do alto rendemento do tríatlon, para que este sexa un país de gañadores. O saber gañar é o que van transmitir ás futuras xeracións", destacou pola súa banda no acto o presidente da Federación Española de Tríatlon, José Hidalgo.