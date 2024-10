Un grande de Segunda División para a primeira rolda de Copa

O Pontevedra Club de Fútbol xa ten rival para o seu regreso, tras un ano de ausencia, á Copa do Rei.

Os granates mediranse no primeiro cruzamento do Torneo do K.O. a un dos grandes da Segunda División, o Levante UD.

O equipo valenciano pasa por ser un dos máximos aspirantes a pelexar polo ascenso á máxima categoría.

Será a primeira vez que ambos os dous equipos vexan as caras en partido oficial desde a fase de ascenso a Segunda División da tempada 94-95.

A falta de definir o horario exacto do encontro a primeira eliminatoria, a partido único, disputarase no Estadio Municipal de Pasarón entre os días 29, 30 e 31 de outubro.

Será a participación número 48 do Pontevedra na Copa do Rei, competición que permitiu aos afeccionados da Boa Vila ver en directo nos últimos anos encontros en Pasarón fronte a equipos de Primeira División como o Cádiz (tempada 20/21) e Real Mallorca (campaña 22-23).

O tope histórico dos granates neste torneo está fixado nos 1/4 de final asinados en dúas ocasións na época do 'Hai que Roelo' (64-65 e 66-67).