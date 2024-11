A irregularidade condena o Cisne ante o Sinfín

O Club Cisne Balonmano quedou este domingo ás portas do empate despois de ir de menos a máis fronte ao Sinfín. O conxunto pontevedrés disputou unha mala primeira metade onde se viu superado pola intensidade e a efectividade dos cántabros.

Arrincou o encontro cunha clara falta de ideas en ataque por parte do conxunto branco, que chocaba unha e outra vez contra a férrea defensa dun Sinfín que aproveitaba a situación para impor un ritmo vertixinoso e endosar un parcial de 4-0.

Bruno Vázquez logrou romper a seca visitante ao sete minutos, pero a Sinfín, cun xogo colectivo impecable, deixou ao Cisne completamente grogui despois de facer o 8-2 tras un tempo morto solicitado por Quiños.

As perdas de balón eran constantes e a defensa local, impenetrable. Si que é verdade que Alberto Delgado e Mateo Arias reduciron a distancia en catro goles, pero o conxunto local non estaba disposto a desaproveitar o conseguido até o momento recuperou a vantaxe de cinco goles no marcador (9-4).

Con todo, nos últimos dez minutos da primeira parte, o Cisne rexurdiu das súas cinzas. Cunha defensa máis sólida e un ataque máis paciente, logrou reducir distancias e pór en aprietos ao cadro cántabro, que ante a situación decidiu solicitar tempo morto para tentar recompor as súas filas.

Restaban pouco máis de tres minutos para o descanso e o encontro entrou nun ritmo frenético. O cadro lerezano puido porse a un gol do empate, pero non soubo aproveitalo. No seu lugar foi o Sinfin o que castigou para subir o 18-15 co que finalizou o primeiro tempo.

Á volta dos vestiarios o Cisne seguiuse mostrando moi irregular e custoulle caro. Furtado lanzou moi desviado o primeiro ataque do seu equipo e Stjepan Jozinovic fixo o gol co que ampliou a renda local. Arias e Furtado recortaron distancias (19-18), pero o equipo pontevedrés volveu caer nunha fochanca que permitiu ao cadro cántabro distanciarse novamente (21-18).

Foi entón cando André de Moura e o caboverdiano saíron ao rescate cunha remontada espectacular que puña o empate no marcador. O Sinfín respondeu rapidamente, pero o Cisne, que non estaba disposto a renderse, lograba voltear o marcador por primeira vez no partido da man de Delgado e Arias (22-23).

Parecía que o equipo lerezano atopara a fórmula para levar o partido, pero un novo apagamento ofensivo permitiulle á Sinfín recuperar a iniciativa e distanciarse no marcador (26-23).

Con todo, o Cisne non se rendeu e, grazas aos goles de Arias e Furtado, volveu meterse no partido nos minutos decisivos, nos que ambos os conxuntos se alternaron os goles e calquera podía facerse co triunfo.

O marcador mostraba un 32-31 e Abián apareceu para deter a ofensiva rival e dar ao seu equipo o último raio de esperanza para puntuar a falta de 10 segundos. Furtado dispuxo da oportunidade decisiva para empatar, pero estrelou o seu lanzamento no gardameta local, quedándose o Cisne ás portas do que puido ser un traballadísimo empate.

