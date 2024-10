Javi Santana desvincúlase do Teucro "por razóns persoais"

Baixa sorpresa na Sociedad Deportiva Teucro, que se despide dun dos homes de referencia do seu persoal.

O gardameta Javi Santana non seguirá defendendo a portaría do vicedecano do balonmán nacional.

O xogador chegou a un acordo co club para rescindir a súa vinculación tras solicitar a súa saída "por motivos persoais", explican desde o Teucro.

Acábase desta forma a terceira etapa de Santana no club pontevedrés.

Cabe recorcar que o canario retornou no verán de 2023 para tentar axudar o equipo no seu obxectivo de ascender á División de Honra Prata.

"Desde o club queremos agradecerte todo o que deches na pista e desexarte o maior dos éxitos no futuro. Sempre serás parte desta familia!", sinalaron desde o conxunto azul.

Santana xa non defenderá ao Teucro a próxima xornada de liga na Primeira Nacional, na que o equipo adestrado por Irene Vilaboa visitará a pista da Ciudad de Tacoronte canario.

O Teucro ocupa actualmente a quinta posición na liga con 7 puntos, a dous do primeiro posto.