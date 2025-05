Javiva despídese do Cisne despois de 25 tempadas: "Chegou un deses momentos que nunca queres imaxinar"

O Club Cisne Balonmán di adeus ao seu capitán,Javi Vázquez 'Javiva'.

O extremo, dos poucos xogadores que viviu o ascenso desde Primeira Nacional a División de Honra Prata e que despois chegou a gozar co Cisne da Liga Asobal, deixará o equipo ao final da presente tempada.

"Chegou un deses momentos que nunca queres imaxinar", asegura nun vídeo de despedida publicado polo que foi o seu club desde os 6 anos.

Foron en total "25 tempadas nas que puiden gozar dos mellores momentos na historia do club, do que ningún neno que empeza a xogar aos 6 anos no club podía imaxinar", afirma Javiva.

"Conseguín un ascenso a Prata, sufrimos durante moitas tempadas en Prata, conseguimos dous ascensos a Asobal, e todo isto nun club familiar, cos meus amigos e arroupado por toda a miña xente", completa agradecido a todos os que lle acompañaron no camiño.

Trátase da segunda saída destacada no Cisne, que tamén confirmou recentemente a marcha de Mateo Arias, no seu caso para xogar na Liga Asobal co Villa de Aranda.

ENTRADA DE BALDE CONTRA O BM LANZAROTE

Se todo sae como se espera na entidade pontevedresa, o último partido de Javiva e de Mateo Arias será o do próximo sábado 17 de maio contra o BM Lanzarore (19.00 horas), un choque no que o Cisne debe buscar o triunfo para esquivar a promoción pola permanencia.

Debido á importancia do partido, ante un rival que chega xa descendido, a directiva cisneísta decidiu establecer entrada de balde para os afeccionados que se acheguen ao Pavillón Municipal dos Deportes.