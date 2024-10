Un Levante co foco "na liga" e que espera "un partido moi difícil" en Pasarón

Julián Calero, adestrador do Levante, non escatimou eloxios este martes cara ao seu próximo rival na primeira rolda da Copa do Rei, un Pontevedra que lle espera con ilusión de facer un bo papel no Estadio Municipal de Pasarón (mércores, 20.00 horas).

"O rival non é calquera cousa. O Pontevedra é un moi bo equipo cun bo adestrador, Yago Iglesias, e que ten xogadores bos da categoría e un estadio que podía ser perfectamente como foi de Segunda División", sinalou o técnico do equipo valenciano antes de pór rumbo a Galicia.

Calero espera "un partido moi difícil no que imos ter que competir porque non queda outra", nun "escenario bonito" como Pasarón e contra un equipo granate "cunha idea de ter o balón, de xogar, e que na súa competición é moi dominante en canto ao xogo".

O preparador levantinista non escondeu en todo caso que "é certo que o foco o temos que ter na liga, é o foco importante porque é o que nos dá para comer e o que ao final de tempada conta".

Por iso, cun plantel curto como a que ten esta campaña o Levante confirmou rotacións importantes, aínda que condicionadas pola normativa que obriga a ter a polo menos sete futbolistas con ficha do primeiro equipo sobre o céspede.

É por iso que en portaría "está clarísimo" que xogará o seu porteiro titular, Andrés Fernández, xa que o seu segundo non pode entrar en convocatoria (ten ficha de filial pero é maior de 23 anos) e tampouco o fará o terceiro gardameta Primo xa que "ten ficha B e só podo xogar con catro fichas B e as catro van estar sobre o terreo con xogadores de campo", confirmou Julián Calero.

O técnico avanzou tamén que Morales, Carlos Álvarez e Pablo Martínez descansarán "os tres" aínda que estarán na convocatoria.

A pesar de todas esas circunstancias o actual segundo clasificado na Segunda División asegura que "o que imos tentar é competir ben" porque "cada vez que pomos a camiseta e defendemos o noso escudo é importante".