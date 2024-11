O Levante propón atrasar ao 19 de novembro o partido de Copa do Rei contra o Pontevedra

A celebración do partido de primeira rolda de Copa do rei entre Pontevedra Club de Fútbol e Levante UD volve estar no aire.

O duelo, previsto inicialmente para o mércores 30 de outubro, foi aprazado debido ás tráxicas inundacións sufridas na Comunidade Valenciana por mor da DANA.

Na súa resolución respecto diso, o Comité de Competición fixaba xa como nova data para este partido o xoves día 7 de novembro ás 20.00 horas.

Con todo, o Levante confirmou este luns que solicitou de novo á Real Federación Española de Fútbol (RFEF) o adiamento do choque.

"O club propón á RFEF o 19 de novembro como data alternativa para disputar o choque de Copa do Rei ante o Pontevedra CF que tiña lugar o 7 de novembro", sinala nun breve comunicado a entidade levantina explicando que "esta solicitude vén motivada polo tráxico suceso acontecido a consecuencia da DANA na provincia de Valencia".

ℹ️ O #LevanteUD solicita o adiamento do #DerbiTeika e propón á rfef o 19 de novembro como data para disputar o choque de #CopaDelRey ante o PontevedraCFSAD https://t.co/SswRpvAkdd — Levante UD ( LevanteUD) November 4, 2024

A pelota por tanto está de novo no tellado da Federación Española, que deberá decidir si acepta a solicitude.

No mesmo comunicado o Levante avanza tamén a petición de aprazar o seu partido de Liga F contra a Valencia previsto para o vindeiro domingo día 10 de novembro.

Desde o tráxico suceso o Levante non volveu a aínda a competir, xa que o seu partido de liga da Segunda División Masculina contra o Málaga previsto para este luns 4 de novembro tamén foi posposto polo mesmo motivo.