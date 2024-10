Maratón de partidos para arrincar o cadro final do ITF World Tennis Tour Juniors de Sanxenxo

Terceira xornada de competición no ITF World Tennis Tour Juniors Sanxenxo, co inicio do seu cadro final.

Tras completar a fase previa o primeiro día con partidos da fase decisiva do torneo de categoría J300, o de maior nivel dos que se xogan en España en idade júnior, as pistas do Círculo Cultural Deportivo (CCD) acolleron todo un maratón de partidos con máis de 30 encontros.

Necesitaron iso si o apoio puntual do Club de Tenis Pontevedra, onde movéronse catro choques ante a ameaza de choiva.

Sobre as pistas exteriores do CCD compareceron xogadores como o catalán Álvaro Jiménez, que lle gañou ao polaco Alan Wazny por 2-6, 6-4 e 6-4, ou a alacantina Charo Esquiva, que se fixo co triunfo fronte á ucraína Mariia Drobysheva por 6-2 e 6-1.

Ademais completáronse un gran número de encontros de dobres.

A competición en Sanxenxo continuará este mércores con 24 novos partidos. Están programados nas canchas exteriores do CCD Sanxenxo, pero en caso de choiva trasladaranse ás pistas cubertas de terra batida tanto da propia Cultural como as do Club de Tenis Pontevedra.