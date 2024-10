Marín estréase na Copa de España de Ciclocrós

A Copa de España de Ciclocrós aterra por primeira vez en Marín co Ciclocrós Internacional XaxanCX 2024.

O vindeiro domingo 13 de outubro a gran competición nacional vivirá no circuíto de Chan de Gagán a súa segunda cita puntuable da tempada, tras a súa estrea do pasado fin de semana en Xixón e aproveitando o oco deixado por Pontevedra ao estar centrada na organización do próximo Europeo.

Baixo a batuta do XSM de Marín, o evento internacional sobe un grao máis no seu nivel garantindo o espectáculo.

A competición arrincará ás 9.00 horas coa disputa das categorías cadetes. A continuación, ás 10.00 horas, será a quenda para os júniors masculinos, ás 11.45 para a carreira júnior feminina, ás 12.45 horas a elite e sub-23 feminina e ás 14.00 horas a elite e sub-23 masculina.

Por último, pecharán o Ciclocrós Internacional XaxanCX 2024 xa pola tarde os máster a partir das 16.00 horas.