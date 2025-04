O Medio Maratón Entre Rías homologa o seu percorrido

Paso adiante do Medio Maratón Entre Rías para consolidarse como proba deportiva de referencia.

A organización do evento atlético, que se disputará o próximo 18 de maio entre O Grove e Sanxenxo, xestionou coa Real Federación Española de Atletismo a homologación do seu percorrido.

Contarase así cun certificado oficial determinando os 21.097 metros exactos de percorrido, o que permitirá validar os tempos e marcas persoais de cada corredor.

A acollida que está a ter a segunda edición do medio maratón está a ser importante, tal e como demostra o número de inscricións xa formalizadas, e que se aproxima ás 1.400.

No que respecta ao evento, o sábado 17 de maio contará cun pequeno aperitivo coas carreiras infantís no Paseo Marítimo do Grove a partir das 17.00 horas.

Xa o domingo a saída do medio maratón darase ás 10.00 horas desde o porto do Grove, iniciando un percorrido que levará os atletas até o centro de Sanxenxo.

No caso dos deportistas anotados para distancia de 10.000 metros, partirá ás 11.30 horas desde a Ermida da Lanzada.

Estes días o Medio Maratón Entre Rías ten previsto promocionarse en Madrid cunha caseta propia na feira do corredor organizada con motivo do Medio Maratón de Madrid.