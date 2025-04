Melania Rodríguez triunfa na Copa do Mundo de Riccione: "Esta medalla é túa, Pablo"

Unha medalla de ouro cun sabor moi especial.

Melania Rodríguez iniciou a tempada de Copas do Mundo de Ximnasia cun triunfo en Italia, na localidade de Riccione, na súa especialidade de dobre minitramp (DMT), na que chegou a ser campioa mundial.

Era ademais a primeira competición internacional sen a presenza de Pablo Hinojar como seleccionador, e por iso a ximnasta pontevedresa non se esqueceu do que foi o seu adestrador na celebración de tan positivo resultado.

"Esta medalla é túa Pablo. Primeira copa do mundo do ano e primeira sen ti, non foi unha competición nada fácil pero volvémolo a conseguir", afirmou a deportista do Club Ximnasia Pontevedra nas súas redes sociais tras conseguir a medalla de ouro.

Melania avanzou en Riccione á final de DMT cunha puntuación de 51.300.

Xa na final conseguiu no seu exercicio unha puntuación de 26.900 coa que superou á portuguesa Diana Gago e tamén a Galina Begim, deportista con bandeira neutral, que foron prata e bronce respectivamente.

Todo un logro que reforza o traballo de Melania e dálle forzas para o resto da tempada.

Tras esta cita, a seguinte proba da Copa do Mundo de Ximnasia Trampolín terá lugar o 5 e 6 de xullo na localidade portuguesa de Coimbra.