O OAR Coruña leva o Memorial Manuel Luaces

Xornada de balonmán, a primeira do ano, no Pavillón Municipal dos Deportes.

Despois do parón do Nadal o Club Cisne Balonmán trataba de recuperar o ritmo de competición no xa tradicional Memorial Manuel Luaces, que chegaba ao seu XXXI edición.

Nesta ocasión o rival era o OAR Coruña, equipo que lidera o seu grupo na Primeira Nacional e que preparaba o seu regreso á competición desta mesma semana.

Un pouco máis tardará o Cisne en xogar un encontro na División de Honra Prata, que non se reactivará até o sábado 18 de xaneiro cunha visita á pista do Trops Málaga.

Un Memorial que serviu para acumular minutos de xogo e recuperar sensacións.

XXXI Memorial Manuel Luaces entre Cisne e OARMónica Patxot

Aínda que o resultado era case o que menos imnportaba, o triunfo foi para o equipo visitante, o OAR Coruña, por un marcador final de 29 a 33.

Ademais do encontro entre Cisne e OAR, o Memorial Manuel Luaces contou con encontros de categoría benxamín desde as 19.00 horas.

O torneo disputouse con público nas bancadas do Pavillón Municipal e, como curiosidade, foi arbitrado polo presidente do Cisne, Santi Picallo.