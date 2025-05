A permanencia en Primeira División pende dun fío para o Marín Futsal, que caeu por 2-7 no duelo directo fronte ao Ourense Ontime e está a cinco puntos da salvación cando só restan seis en xogo.

Necesitaban unha vitoria custe o que custe ambos os equipos, pero a bóla caeu a favor das ourensás, que realizaron un partido case perfecto que lles valeu para selar a permanencia de forma matemática.

E é que o Ourense dominou o enfrontamento desde o minuto un, adiantándose cun tanto deRafinha despois de peitear un envío longo da gardameta Sara Soares.

As locais buscaron reaccionar e tiveron unha clara ocasión coa que devolver as táboas, pero Lucía Serrano non logrou conectar co balón.

Quen si o fixo foi Judith Pereira despois dunha recuperación en campo propio. Duarte enviou á esquerda para Raphinha, esta centrou á área e Pereira encargouse de facer o 0-2.

Deu entón un paso adiante o Marín Futsal, pero as poucas ocasións diluíronse ante o rápido despregamento defensivo do Ourense, que aproveitaba as numerosas perdas dos locais para seguir ampliando a súa vantaxe.

E así, superados os 15 minutos de xogo, Raphinha culminou un saque de banda cun disparo afastado que tocou no poste antes de entrar, pondo o 0-3 que facía saltar as alarmas no bando local.

Entrou a primeira metade no último minuto e chegou o vendaval de goles. Carolina Bravo iniciou unha contra e cedeu a Carolina Agulla, abriu á dereita a Café e a colombiana picou o balón ante a saída de Sara Soares para facer o 1-3.

Segundos despois, o Ourense Ontime penalizou a defensa descolocada das locais e Ana Rivera cruzou o esférico anotando o 1-4.

Sacou de centro o Marín, Gi Portes colgou o balón na área e Carol Agulla peiteouna cara atrás para subir o 2-4 que puña fin ao intenso primeiro tempo.

Na segunda parte, o conxunto local envorcouse en ataque en busca da remontada, pero non lograba superar a un Ourense que volvía golpear á media hora de xogo tras un envío de Chiqui que Vero tocou o xusto para bater a Arruti.

Co 2-5 arriscou o Marín con Miriam como porteira-xogadora, pero de nada serviulle. No seu lugar foi o equipo visitante o que sentenciou o partido primeiro cun gol de Marta a pase de Sara Soares e, a falta dun minuto para a conclusión, co tanto de Ana Rivera desde campo propio que significou o 2-7 definitivo.

Consulta a acta neste enlace