Pesadelo en Cartaxena para o Bádminton Ravachol

Nun encontro que prometía ser rifado, o Ravachol Pontevedra sufriu unha contundente derrota por 7-0 ante o líder Puertas Padilla Cartagena.

Os pontevedreses, que chegaban ao partido coa moral alta tras o triunfo en Valencia, víronse superados en todas as frontes por un rival que demostrou ser moi superior.

Arrincou o enfrontamento co duelo de dobres mixto entre Jacobo Fernández e Lisa Louise fronte a Rodrigo Sanjurjo e Nikol Carulla. Os visitantes trataron de resistir, pero finalmente foron os de Cartaxena os que levaron o primeiro punto por 3-0.

En dobres femininos a tónica foi a mesma, con Georgina e Lisa caendo ante Carulla e Elena Lorenzo por 3-1.

O punto de inflexión chegou nos dobres masculino. Gabriel e Jacobo Fernández adiantáronse no marcador (0-2), pero Fran Olivares e Sanjurjo demostraron unha gran capacidade de reacción e remontaron para levar o partido por 3-2.

A partir de aí, o Ravachol desapareceu por completo e os individuais femininos e masculinos non fixeron máis que confirmar a superioridade do Puertas Padilla coas derrotas de Gabriel Fernández ante Kim Bruum, e a de Iziar Barcala ante Polina Buhrova, ambas as por 3-0.

Georgina e Manuel Brea tampouco puideron facer nada ante Nerea Ivorra e Harry Huang, respectivamente, retirándose ambos dous do partido.

O próximo encontro do Ravachol Pontevedrá será o 9 de febreiro ante o Recreativo IES La Orden.

Consulta a acta do partido nesta ligazón