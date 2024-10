O Poio Pescamar sucumbe ante un Les Corts implacable

O Poio Pescamar caeu este sábado na Seca fronte a un Les Corts que aproveitou as súas oportunidades ao contragolpe para levar o tres puntos. Candela foi a autora do gol da honra dos locais.

O partido comezou con dominio claro por parte do equipo visitante, que tras un primeiro aviso logrou abrir o marcador cando apenas se cumpriron os primeiros dous minutos de xogo.

Paula Guix, tras unha recuperación en campo contrario e unha rápida combinación coas súas compañeiras, superou a Elena Buzón cun disparo que se lle escapou das mans.

A partir dese momento, o Poio Pescamar tentou reaccionar, pero atopouse cunha defensa de Les Corts moi organizada que cortaba calquera intento de avance.

As vermellas buscaron penetrar o bloque defensivo rival alargando as súas posesións para atopar ocos, pero era o conxunto visitante o que acumulaba as mellores ocasións roubando en campo popio e saíndo ao contraataque.

De feito, en varias ocasións o cadro local estivo a punto de encaixar o segundo tanto, pero Sandra Buzón mantívose firme para evitar que as catalás ampliasen a súa vantaxe ao final da primeira metade.

Tras o paso polos vestiarios, o guion non cambiou. O Poio Pescamar intensificou a súa presión, buscando forzar erros na saída de balón de Les Corts, mentres o conxunto catalán continuaba esperando a súa oportunidade para sorprender ao contragolpe.

Co paso dos minutos, o cadro conserveiro pisou o acelerador e empezou a mostrarse máis cómodo con rápidas transicións coas que a punto estivo de devolver as táboas ao marcador.

Chuli e Candela xeraron as primeiras e máis claras ocasións do segundo tempo, pero a gardameta rival e a madeira evitaron o empate.

E cando parecía que o Poio Pescamar tiña controlado o partido para empatar, un contragolpe de Martita dinamitouno por completo.

A xogadora visitante roubou no medio campo e marchou en solitario para plantarse diante de Sandra Buzón, á que bateu por baixo para ampliar a vantaxe.

Segundos despois, despois do saque de centro do conxunto local, chegou o terceiro. Laura rouboulle a carteira a Irene García ao bordo da área, aproveitando a desconcentración local, e asistiu ao segundo pau a Paula Guix, que subiu o 0-3 ao marcador.

Co partido practicamente sentenciado, o Poio Pescamar tentou reducir distancias xogando con porteira-xogadora cando apenas se alcanzaba o ecuador do segundo acto.

Con todo, non foi até o minuto 38 cando Candela logrou o tanto da honra cun disparo desde a dereita, pero xa era demasiado tarde.

O encontro finalizou cun 1-3 a favor dun Les Corts que deixou ao cadro conserveiro sen capacidade de reacción nos últimos instantes.

