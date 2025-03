PonteAndadas regresa con oito novas rutas e unha marcha especial pola loita contra a violencia de xénero

O programa de sendeirismo PonteAndadas volve este 2025 cunha nova edición que contará con oito rutas por distintas parroquias de Pontevedra, mantendo a súa aposta polos hábitos de vida saudables e o coñecemento da contorna natural e cultural das parroquias pontevedresas.

A iniciativa, organizada polo Concello de Pontevedra en colaboración co club de sendeirismo Naturgaliza, comezará a súa oitava edición o 30 de marzo, consolidándose como unha cita para os amantes do sendeirismo.

Este ano conta cunha gran novidade, unha marcha especial o 30 de novembro, centrada na loita contra a violencia de xénero, en celebración do 25N.

Este programa non só promove a actividade física e o benestar, senón que tamén ofrece a oportunidade de coñecer en profundidade as riquezas naturais e culturais de Pontevedra, fortalecendo o vínculo dos cidadáns coa súa contorna e fomentando unha comunidade máis activa e comprometida co seu patrimonio.

A concelleira de Deportes, Anabel Gulías, destacou que este programa "promove hábitos de vida saudables", subliñando a importancia de "moverse, ser persoas activas" e sinalando que a actividade física é fundamental nun modelo de cidade que aposta pola saúde pública como eixo da súa transformación urbana.

Ademais, Gulías resaltou a capacidade do programa para fomentar "o coñecemento do marabilloso lugar onde vivimos, as parroquias, os detalles, o que nos fai cada vez máis únicas", baseado no redescubrimento das paisaxes do municipio a través de rutas accesibles para toda a cidadanía.

As rutas programadas para 2025 inclúen percorridos por diversas parroquias e contornas naturais de Pontevedra, con distancias que oscilan entre 10 e 14 quilómetros e dificultades baixas ou medias para garantir a accesibilidade a un público amplo.

Cada xornada, que terá lugar os domingos con saída ás 10 horas, a excepción da ruta nocturna, comezará cunha sesión de quecemento, que pode incluir zumba ou marcha nórdica, e facilitaranse, a quen o desexe, materiais para a recollida de residuos durante o percorrido, promovendo así o coidado do medio ambiente.

A primeira cita será o 30 de marzo, coa ruta Ponteverde en Bora, que se recupera en homenaxe ao seu décimo aniversario.

Entre os itinerarios destacados tamén se atopa a xa tradicional ruta nocturna, que se celebrará o 27 de setembro pola zona de Monte Porreiro. Debido ás condicións de visibilidade, este percorrido será semiurbano para garantir a seguridade dos participantes.

Como novidade, o 30 de novembro, PonteAndadas acollerá unha marcha especial en contra da violencia de xénero, co obxectivo de ofrecer un espazo de reflexión e apoio ás vítimas. Para facilitar a participación, a ruta será máis curta, cun percorrido alternativo de 5 quilómetros que durará aproximadamente dúas horas e media.

O ciclo finalizará o 14 de decembro coa PonteAndada solidaria de inverno, que se desenvolverá en Xeve e terá un carácter benéfico, recollendo produtos para o Banco de Alimentos.

Juan Romero, presidente de Naturgaliza, resaltou a crecente participación nestas rutas, cun incremento notable de asistentes nas últimas edicións. Romero salientou a diversidade dos participantes, que abarcan desde mozos de 12 anos ata persoas de 77, destacando a alta participación feminina, que alcanza o 69%.

Ademais, sinalou a importancia destas actividades para combater o sedentarismo e fomentar a socialización entre os asistentes, especialmente entre a poboación maior de 50 anos, que é o público maioritario da proposta.

Anabel Gulías Javier Piñeiro e Juan Romero presentando a nova edición de PonteAndadasConcello de Pontevedra

A inscrición para cada ruta ten un custo de 2 euros por persoa, aínda que serán gratuítas para persoas en situación de desemprego e pódense realizar a través do correo electrónico [email protected], chamando o teléfono 625 482 636, ou de forma presencial na tenda Naturcamiña situada nas Galerías Peregrina, número 3 en Pontevedra.