Pontevedra acollerá a primeira xornada de Primeira División da Liga Iberdrola de atletismo

Comeza a conta atrás para o arranque da liga de clubs de atletismo.

A Federación Española deu a coñecer as cruces e as sedes desta nova tempada, na que competirá, un ano máis, a Sociedad Gimnástica de Pontevedra.

Segundo desvelou o ente nacional, a Boa Vila acollerá primeira xornada de Primeira División da Liga Iberdrola de atletismo, que terá lugar nas pistas do Centro Galego de Tecnificación Deportiva.

Será concretamente o sábado 26 de abril, onde as mozas do club pontevedrés veranse as caras co R.C. Celta, a Ría de Ferrol e co madrileño A.D. Sprint.

A tempada pasada o equipo feminino da Gimnástica quedou moi preto de lograr o ansiado ascenso, por iso esperan que "xogar en casa na primeira xornada sexa un aliciente para comezar con bo pé" este novo ano.

No caso dos mozos, competirán un ano máis na liga Joma de División de Honra e loitarán polo título de mellor club do país cuns desprazamentos algo máis duros que as súas compañeiras.

ArrAncarán disputando a primeira xornada en Albacete, onde se enfrontarán ao propio Club de Atletismo Albacete, o UCAM Cartaxena e o Unicaja Xaén Paraíso Interior.

Desde a Sociedad Gimnástica sinalan que o título para o equipo masculino e o ascenso para o feminino son os obxectivos marcados polo club para este ano