A Illa das Esculturas viviu este domingo a disputa das probas junior, sub-23 e elite dun Campionato de Europa de Ciclocrós que puxo o broche de ouro a un inesquecible fin de semana.

Foi un éxito tanto de asistencia (acudiron máis de 9.000 espectadores) como de participación, coroándose como campións continentais da máxima categoría o belga Thibaut Nys e a holandesa Fem Van Empel. O alacantino Felipe Orts conseguiu a medalla de prata tras asinar unha carreira para o recordo na Boa Vila.

A proba raíña masculina non defraudou a ninguén, cun Felipe Orts protagonista desde o primeiro xiro e capaz romper a carreira cun duro ataque ao que só puideron responder os belgas Thibau Nys e Eli Iserbyt.

Na última volta empezouse a notar fatígaa e Nys aproveitouno para escaparse e cruzar a liña de meta en primeira posición. Segundo foi o alacantino e terceiro Iserbyt. O español Kevin Suárez foi décimo terceiro.

Na carreira elite feminina, as corredoras neerlandesas fixéronse co mando desde o principio. A italiana Sara Casasola tentou polas a proba, pero nin Van Empel, nin Alvarado, nin Brand querían deixar o peso da carreira en mans de ningunha corredora sen camisola laranxa.

Así, e despois de rodar nos postos de podio durante toda a proba, chegaron as sorpresas. Lucinda Brand tomou o mando na volta final, pero nos metros finais Ceylin Alvarado atacou, para entrar na recta final por diante aínda que incapaz de evitar que a vixente campioa Fem Van Empel revalidase o seu título. A campioa de España Lucía González logrou finalizar no décimo posto, no que rodou durante toda a carreira.

Antes de próbalas elite fora a quenda das carreiras sub-23, sendo a feminina a máis tranquila do día coa francesa Célia Gery, a luxemburguesa Marie Schreiber e a neerlandesa Leonie Bentveld rodando nos primeiros postos sen opcións ao resto de participantes.

Finalmente, a francesa fíxose co metal dourado, Schreiber colgouse a prata e Bentveld o bronce. Entre as españolas, a mellor clasificada foi Aroa Otero cun posto 16.

Na carreira sub-23 masculina, foi o neerlandés David Haverdings o que se fixo co dominio desde o principio e logrando unha pequena vantaxe na primeira volta que aos poucos foi reducida por Jente Michels e Samuele Scappini.

Non houbo demasiados movementos até a última volta, na que Haverdings sufriu unha avaría que lle deixou fóra da pelexa, e que Jente Michels aproveitou para lograr unha lixeira vantaxe sobre o italiano Agostinacchio, que foi suficiente para revalidar o título continental da categoría. O bronce foi para o francés Aubin Sparfel, mentres que os españois Miguel Rodríguez e Raúl Mira completaron unha gran actuación cos postos sétimo e noveno respectivamente.

Por último, a proba junior feminina foi a encargada de inaugurar a competición do domingo na que a suíza Anja Grossmann fíxose co ouro, a checa Bukovaska levou a prata e a italiana Pellizotti o bronce. A marinense Lorena Patiño fixo unha gran remontada para finalizar en décima posición.

Na proba junior masculina Benjamín Noval fixo soñar a toda a delegación española coa medalla, pero finalmente tívose que conformar cunha meritoria cuarta posición despois de sufrir unha avaría. O italiano Mattia Agostinacchio proclamouse campión de Europa, o austriaco Valentin Hofer foi segundo e o belga Vanden Eynden, terceiro.