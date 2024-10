Pontevedra, elixida "por unanimidade" como sede da Gran Final das Series Mundiais de 2026

Xa é oficial. Pontevedra acollerá por segunda vez na súa historia o maior evento do tríatlon olímpico internacional, a Gran Final das Series Mundiais.

Farao en 2026, e non no 27 como estaba inicialmente planeado, tras ser designada sede "por unanimidade", informa a Federación Española de Tríatlon, na reunión do comité executivo de World Triathlon celebrada en Torremolinos, onde estes días se disputa a última cita do mundial desta tempada.

"Pontevedra non pode estar máis orgullosa de acoller por segunda vez a Final das Series Mundiais", sinalou tras a concesión o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, nun comunicado oficial no que asegurou que desde a Boa Vila "tentaremos facer a mellor final posible".

Sen dúbida a exitosa edición de 2023, aínda na retina, resultou decisiva para poder lograr de novo organizar a Gran Final das Series Mundiais.

"Este tipo de grandes eventos internacionais, como tamén o é o Campionato do Mundo Multideporte do 2025, son posibles grazas a un modelo de cidade pensado para as persoas, recoñecido internacionalmente", defendeu Lores.

Pola súa banda para o presidente da Federación Española, José Hidalgo, a sede escollida "tenía que ser Pontevedra por la impronta que dejó el año pasado en cuanto a pasión de los aficionados, afluencia de público y, en definitiva, una ciudad volcada que se merecía la concesión de otra final".

Foi ademais a última gran decisión da Federación Internacional coa española Marisol Casado como presidenta, afirmando que "es todo un honor que, en mi último ejecutivo como presidenta, se dé, una vez más, un gran evento a España y en concreto a Pontevedra por su gran apoyo a nuestro deporte".

Aínda que as datas exactas aínda están por definir, a Gran Final das Series Mundiais de Tríatlon de 2026 celebraranse "a finais de setembro ou principios de outubro", explicara durante a presentación da candidatura pontevedresa Miguel Anxo Fernández Lores.