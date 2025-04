Pontevedra repetirá en Semana Santa como sede do campionato galego de seleccións comarcais de fútbol

O gran torneo anual do fútbol base galego volverá a Pontevedra no medio da Semana Santa.

A Real Federación Galega de Fútbol confirmou este luns que a Boa Vila repetirá como sede do Campionato Galego de Seleccións Comarcais Sub-11 e Sub-13.

O pasado mes de marzo xa acollera a primeira xornada de competición, con 600 deportistas participantes e numerosos afeccionados presentes durante toda a xornada.

Esta festa do fútbol base autonómico repetirá agora o martes 15 de abril, de novo nos dous campos de fútbol do Complexo Deportivo Manolo Barreiro e o campo de Monte Porreiro, e coa inclusión do campo de fútbol de Chan do Monte en Cerponzóns en lugar do de Ponte Sampaio.

Os puntos conseguidos en marzo en Pontevedra terán validez, coa previsión de que durante a xornada de mañá do martes día 15 se complete a primeira fase e durante a tarde se dispute xa a fase final do campionato.

Participarán de novo até 32 seleccións procedentes de Pontevedra, Vigo, Ourense, Lugo, Santiago de Compostela, A Coruña, Ferrol e Costa da Morte.