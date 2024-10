A pontevedresa Mara Iannelli apunta lonxe como patinadora de velocidade

Que é un deporte minoritario? Unha práctica con escaso número de practicantes, e/o seguidores, segundo di a teoría. E por que deses escasos números?

Porque unha maioría descoñéceos, porque a súa práctica non é economicamente accesible, porque require dun importante investimento en infraestrutura...

As dúas últimas non son atribuíbles á disciplina que practica desde os seis anos Mara Iannelli. Empezou como di ela porque "ao parecer un deporte tan difícil iso motivoume a empezar".

Esta pontevedresa, que agora ten dez anos, acumula xa todos os títulos galegos posibles da súa categoría en patinaxe de velocidade . Se sumamos probas dentro e fóra de España, o seu medalleiro supera as trinta.

Está federada co club vigués Celta Patín, onde acode tres ou catro veces por semana para adestrar. Non é que prefira a cidade olívica, é que aquí mentores non hai mentores nin lugar apropiado.

E tampouco é que Pontevedra sexa unha excepción, en Galicia só Oleiros dispón dunha pista homologada para patinaxe de velocidade.

Unha infraestrutura que, segundo sinalan estes patinadores, non conleva exclusividade para a disciplina e mesmo é compatible con dotacións compartidas para outros deportes.

Deixando o factible e pasando a o constatable é que con perseveranza e actitude Mara quere facerse o seu oco na patinaxe de velocidade.

O pasado setembro foi o seu máis recente competición, os World Skate Games que se desenvolveron en Italia onde quedou primeira absoluta feminina (amateurs) facendo oito quilómetros nun tempo aproximado de quince minutos, iso significa que levaba unha velocidade media de trinta e dous quilómetros por hora.

O seu adestrador, Chevi Guzmán, sabe o que son os títulos mundiais, os últimos, con ouro incluído na mencionada WSG de Rímini.

Durante a charla que mantemos con esta prometedora patinadora fálanos das habilidades que se precisan para patinar e que pasan fundamentalmente pola coordinación e o equilibrio, ademais das que se traballan durante os adestramentos; das variantes do deporte da patinaxe, tanto en xeo como en asfalto; ou o tipo de patíns que se utilizan, que no seu caso se corresponde ao patín en liña de catro rodas.