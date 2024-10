O regreso de Nico Galvano impulsa a un TM Monte Porreiro sobresaliente

Fronte aos imprevistos, compromiso e ilusión.

O Tenis de Mesa Monte Porreiro mantense a só un punto do liderado na Superdivisión Masculina impulsado polo regreso do seu capitán, Nico Galvano.

Por fin, 11 meses despois de caer gravemente lesionado, o arxentino, todo un símbolo do club pontevedrés, puido volver á competición.

Fíxoo ademais sumando no claro triunfo do seu equipo fronte ao Sant Jordi (4-0) nun enfrontamento disputado no pavillón de Príncipe Felipe.

"Verte outra vez competindo é algo moi especial. Todos sabemos o que sufriches e o que loitaches para que chegase este momento", sinalan desde o Monte Porreiro.

Ademais, explican, con "a internacionalidade de Martín Bentancor para disputar o Panamericano e a lesión no talón de aquiles de Gonçalo Gomes, o equipo te necesitaba e fixeches o tremendo esforzo de disputar este partido. Sabes o que o agradecemos e sobre todo o que nos alegramos do que sucedeu".

Refírense desde o club á súa vitoria por 3-1 fronte a Iván Martín, sumando un do catro puntos do seu equipo. Secundáronlle André Silva con dous incostentables triunfos fronte a Choy Chun e Georgios Stamatouros, e Míguel Ángel Vilchéz impoñéndose a ese mesmo rival.

Con este resultado o Visit Pontevedra consolídase na cuarta posición con 7 puntos, a un do primeiro posto que ocupa o Alicante TM.