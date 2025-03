A Selección Española Absoluta de natación artística fará unha exhibición en Pontevedra

O Complexo Deportivo Rías de Sur de Ponte Muíños será escenario o vindeiro sábado 29 de marzo dunha xornada moi especial para a natación artística pontevedresa e galega.

Ese día a Selección Española Absoluta, bronce olímpico en París 2024, presentará as súas novas rutinas nunha exhibición aberta ao público pontevedrés.

Así o confirmaron este venres representantes do Club Natación Artística Galaico Pontevedra no marco da presentación do Campionato de España Alevín e Infantil que se celebrará en Rías do Sur precisamente nesas datas, do 28 ao 30 de marzo.

"Ter aquí á Selección Española é incrible, é como un soño", explicou a adestradora do club pontevedrés Diana Fernández avanzando que "van presentar rutinas que non se viron nunca".

Coa nova seleccionadora Andrea Fuentes ao mando, estará en Pontevedra o equipo español ao completo para preparar as competicións individuais, de dúo e tamén colectivas.

Esta exhibición terá lugar o sábado 29 de marzo ás 13.15 horas, unha cita na que "nos encantaría que participase toda a cidadanía para que vexa que este deporte máis que un deporte é arte", explicou pola súa banda a presidenta do club, Alejandra Parada.

Presentación do Campionato de España Alevín e Infantil de Natación ArtísticaPontevedraViva

TRES XORNADAS DE CAMPIONATO DE ESPAÑA CON 718 DEPORTISTAS

A exhibición da Selección Española Absoluta será a guinda ao Campionato de España Alevín e Infantil, no que se darán cita durante tres xornadas, de venres 28 a domingo 30 de marzo, 718 deportistas.

"Vai a ser un evento moi completo", avanzou na súa presentación o presidente da Federación Galega de Natación, Juan Carlos Brión, acompañado da concelleira de Deportes, Anabel Gulías, quen pola súa banda volveu incidir en que "se avecinan grandes competicións internacionais" de natación artística en Pontevedra.