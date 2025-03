Sete xornadas e un colchón de catro puntos: O que lle queda a Pontevedra e Numancia até final de liga

O Pontevedra deu este mércores un paso de xigante no seu obxectivo de lograr o ascenso directo á Primeira RFEF, ao vencer o Numancia en Pasarón nun encontro de alta tensión, pero aínda debe rematar a faena.

A vitoria deixou os granates máis líderes do campionato, con catro puntos de vantaxe sobre o seu rival cando apenas restan 21 en xogo. Sete xornadas que se presumen de infarto.

O que non lograron os de Yago Iglesias é decantar ao seu favor o 'average' particular co Numancia, tras o 2-0 da ida en Soria, polo que no caso de empate final o conxunto numantino sería o beneficiado.

Por ese motivo o Pontevedra pode permitirse de aquí ao final un tropezo sen temor a perder o primeiro posto. Se deixa máis puntos, xa dependerá do que faga o Numancia.

Claro que o camiño non será nin moito menos sinxelo para ambos os dous equipos, cun calendario que aínda depara algunha que outra trampa para os candidatos.

Polo menos os granates contan cunha vantaxe sobre o seu perseguidor, e é que afrontarán catro encontros en Pasarón e só tres como visitantes, mentres que no caso do Numancia será xusto ao contrario.

Un aspecto que pode resultar decisivo a tenor do rendemento que está a ofrecer o equipo adestrado por Yago Iglesias no seu estadio, onde non perde en liga desde a sexta xornada (6 de outubro) e onde encadea oito triunfos consecutivos.

Este é o camiño que lles espera a ambos os dous equipos no sprint final do campionato, empezando xa este mesmo domingo 23 de marzo cun duelo fronte ao Coruxo en Pasarón para o Pontevedra e unha saída dos sorianos ao complicado campo dun Escobedo que se está a xogar a permanencia: