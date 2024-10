Sorteada a Copa Deputación de fútbol masculino, unha vía para soñar coa Copa do Rei

Con exemplo do San Tirso en mente, equipo coruñés que logrou un billete para xogar a primeira rolda da Copa do Rei na que se medirá a un club de Primeira División como o Espanyol.

Así se presenta unha nova edición da Copa Deputación de fútbol masculino, un torneo que supón o primeiro paso nunha vía que pode levar os clubs de categoría rexional a participar na fase previa da Copa do Rei.

O gañador do torneo provincial, recuperado a pasada tempotrada, pelexará pola Supercopa Galicia, competición que á súa vez dará acceso ao seu vencedor á previa copeira.

Un total de 130 equipos, 70 no gupo de Pontevedra e outros 60 no de Vigo, inscribíronse para participar nunha Copa Deputación que vén de sortear o seu cadro completo de competición, con vías separadas para os clubs pontevedreses e vigueses até medirse na gran final, prevista para o 17 de maio.

As eliminatorias disputaranse a partido único no campo do equipo de menor categoría ou, no caso de ser do mesmo nivel, do equipo que saíse primeiro no sorteo.

A Deputación de Pontevedra destina unha partida económica de 120.000 euros a este trofeo, unha axuda que se repartirá en función da rolda alcanzada.