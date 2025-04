O Teucro imponse ao Carballal e mantén vivas as opcións de play-off

A Sociedad Deportiva Teucro confía máis que nunca en asaltar os postos de play-off despois de superar ao Carballal, rival directo, por 31-29.

Os de Vigo, que chegaban á cita cun punto máis na súa marcadora, sucumbiron ante os pupilos de Irene Vilaboa, que realizaron un bo segundo tempo para facerse cos dous puntos.

O partido comezou cun parcial de 0-2 que o Teucro enseguida neutralizou, liderado por un inspirado Gonçalo, que anotou dous goles consecutivos para igualar o marcador.

A partir do minuto 10, os azuis despregaron o seu xogo e fixéronse grandes en defensa, complicando as penetracións do Carballal, volteando o resultado e conseguindo unha cómoda vantaxe de tres goles (de 8-5).

Os locais seguiron ao seu e alcanzaron a súa máxima renda cando quedaban 3 minutos para o descanso (14-9). Con todo, os de Vigo responderon reducindo a diferenza a catro tantos ao termo do primeiro tempo (16-12).

Despois do descanso o guion apenas cambiou. O Teucro non viu perigar o partido a pesar dos intentos do Carballal, que mesmo chegou a colocarse a dous goles no minuto 40 de xogo.

Pero nun dicir amén, o equipo lerezano volveu á carga e pasou ao 27-22, mentres o Carballal, que non se quería dar por vencido, aproveitaba un novo desajute do seu rival para volver pór só dous goles de marxe no marcador.

Os de Irene Vilaboa mantiveron a calma cando máis falta facía para finalmente selar a vitoria en 31-29.

