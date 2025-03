'El torneo del año' benéfico contra o cancro, listo para a súa terceira edición

Por terceiro ano consecutivo, Pontevedra será escenario dun torneo de fútbol benéfico contra o cancro.

Trátase de 'El torneo del año', iniciativa impulsada polo pontevedrés Javier Domínguez e o seu grupo de amigos, foi presentada oficialmente este martes no Museo de Pontevedra ante numeroso público.

A cita terá lugar no Complexo Deportivo Manolo Barreiro da Xunqueira o próximo 16 de abril.

Este evento busca recadar o maior número de fondos posibles para a Asociación Española Contra o Cancro (AECC), colaborando no obxectivo de chegar ao 70% de supervivencia ante esta enfermidade no ano 2030.

Todo o que se recade tanto de maneira presencial a propia xornada como na fila cero que se habilitará de maneira online será destinado á AECC.

A presentación do Torneo do ano contou con varios invitados, entre os que se atopaba entre outros o capitán do Pontevedra Club de Fútbol, Álex González.

O evento se retransimitirá en directo a través da canle de Twitch de Javier Domínguez.

Está prevista a participación de 16 equipos, con presenza de varios 'influencers' do ámbito deportivo.