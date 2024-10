Tropezo do Bádminton Ravachol fronte ao IES La Orden

Nun partido que prometía ser moi igualado, o IES La Orden puido co Ravachol Pontevedra por un duro 5-2 no Polideportivo Municipal Andrés Estrada de Huelva.

Os pontevedreses, considerados un rivais fortes na loita polo liderado do Grupo A da División de Honra, non puideron facer fronte á solidez e a efectividade do cadro local.

Foi de feito o conxunto onubense o que inaugurou o marcador pola vía rápida coa vitoria de Milosz Bóchat e Hristomira Popovska fronte a Hugo Salguero e Carmen Carro por 11-3, 11-3 e 11-0.

Buscaron Marco e Jacobo Fernández o empate no enfrontamento de dobres masculino, pero Pablo Abián e Alejandro Pérez mostráronse moi sólidos e impuxéronse por 11-5, 11-8 e 11-10.

A vitoria do Ravachol chegou en dobres feminino da man de Alexandra Oprisan e Lisa Curtin, que despois de catro sets (7-11, 9-11, 11-10 e 5-11) superaron a Laura Santos e Alba Padilla para sumar o primeiro triunfo que mantiña con vida o seu equipo.

Con todo, nos duelos individuais o equipo pontevedrés viuse condenado pola mala sorte. Lisa Curtin caeu por 11-9, 11-9 e 11-8 fronte a Vivien Sandorhazi, e Marco Fernández, ao comezo do primeiro set, tívose que retirar por lesión. Mark Caljouw proclamouse vencedor.

Alexandra Oprisan logrou outro punto para o Ravachol tras superar por 9-11, 5- 11 e 5-11 a Laura Santos, mentres que Gabriel Fernández cedeu no enfrontamento final fronte a Pablo Abián por 11-10, 11-3 e 11-2.