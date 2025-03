O Villalonga amarga a estrea de Lemos no banco do Arosa

Golpe enriba da mesa do Villalonga para seguir crendo na salvación, e golpe ás aspiracións de play-off do Arosa tras un derbi de moitos nervios na Lomba.

Estreábase Lemos no banco arosista buscando un triunfo que lles permitise asaltar os postos de zona de ascenso, pero atopáronse cun centrado Villalonga que lle roubou tres puntos de ouro (1-2).

O moito que había en xogo notouse sobre todo nunha primeira metade de escasa produción ofensiva. Ningún quería cometer erros.

Con todo os celestes aproveitaron unha das súas primeiras ocasións para adiantarse no marcador, ao fío do descanso. Foi cun deses tantos chamados psicolóxicos, conseguido por Dieguito, na prolongación do primeiro acto.

Pese ao golpe reaccionou o Arosa no segundo acto, e o recentemente ingresado no terreo de xogo Romay igualaba de cabeza no minuto 57.

Parecía que a remontada era posible, e cando os locais comezaban a crer con firmeza niso chegou o segundo e definitivo golpe do Villalonga. Moncho facíase cun balón solto tras un despexe da zaga e cun potente disparo puña o 1-2 no marcador.

Era o minuto 65 de xogo e aínda quedaba tempo, pero o cadro visitante logrou defenderse con acerto para asegurar o seu prezado botín para desesperación da parroquia arousá.

Con este resultado o Villalonga colócase con 26 puntos, aínda en descenso pero a só un da salvación, mentres que o Arosa se distancia a cinco puntos do play-off.

Consulta a acta do partido de liga entre Arosa e Vilallonga na Lomba.