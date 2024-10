O Waterpolo Pontevedra encadea a súa terceira derrota consecutiva

O Waterpolo Pontevedra segue sen atopar o seu ritmo esta tempada e suma a súa terceira derrota consecutiva, esta vez ante o Waterpolo Turia por 14-10.

As pontevedresas ofreceron unha boa imaxe no primeiro cuarto, pero víronse superadas no segundo período.

Non puideron frear a superioridade do rival, que logrou impor o seu ritmo até ampliar a diferenza até o cinco goles (8-3).

Arthur Neves parou o tempo para reordenar ás súas xogadoras e reduciron distancias en até tres goles, pero un gol de María Ballester case sobre a bucina puxo o 10-6 xusto antes do intermedio.

Despois do paso polos vestiarios o Waterpolo Pontevedra tratou de reaccionar, pero non atopou a fórmula para conseguilo.

As valencianas, en cambio, souberon xestionar a súa vantaxe para facerse co triunfo por 14-10.

Con esta nova derrota, o Waterpolo Pontevedra continúa na última posición da clasificación, sumindo ao equipo nunha situación cada vez máis complicada.

