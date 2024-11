Yago Iglesias: "Tivemos ocasións suficientes para gañar"

"Estamos afeitos ter arbitraxes que en moitas ocasións benefician aos rivais cando xogamos en casa". Así arrincou a rolda de prensa do adestrador do Pontevedra Club de Fútbol, Yago Iglesias, despois de ser preguntado pola arbitraxe deste domingo fronte ao Avilés.

O técnico criticou as palabras do adestrador asturiano, que cargou contra a arbitraxe en repetidas ocasións, e recoñeceu que os dous equipos estiveron a un gran nivel pero que o empate lle sabe a pouco, xa que "tivemos ocasións suficientes para gañar".

Iglesias tamén destacou o crecemento do Pontevedra durante o partido, indo de menos a máis para someter por completo ao Avilés na segunda parte, da que resalta "o traballo defensivo do equipo. Vivimos permanentemente en campo contrario, eles poñen unha liña de cinco con moita xente na área e nós sufrimos pouco ou nada no momento de perda. Na única que puideron facer algo foi na expulsión de Javi Cueto, aí está o crecemento".

Respecto das rotacións no once e ao longo do partido, o adestrador xustificou a súa decisión na necesidade de "meter cambios e variantes nas diferentes estruturas. A tempada pasada durante o dez ou doce primeiras xornadas tamén se rotaba, é algo que me gusta a condición de que os persoais teñan xogadores de distintos perfís e estean a nivel parello. Mentres o equipo manteña o nivel e todos os que participen déano, seguiremos rotando e dando minutos", explicou.

Yago Iglesias recoñeceu tamén estar "moi contento" coa volta de Héctor e de ter a todos os xogadores dispoñibles.

"Sabiamos que nos ía a dar un nivel moi alto nesa banda, fixo moi bo partido. Para toda a familia granate é boa noticia porque é un xogador que nos vai a dar moito", afirmou.