27 Días: Blues

Esa mañana creía que todo sería igual. Me levante, me di un baño, me vestí y salí de mi casa. No tenía razones para estar triste, ni para sentirme nostálgica. El escogido que hice de música fue perfecto, una canción instrumental…. Blues. Usualmente las uso para escribir, así que siempre son la mejor opción. Miraba el mismo camino de siempre. Y sentí una calma, una paz llena de tristeza que no puedo describir.

Como escritora, debo admitir que los momentos más intensos para escribir son aquellos cargados de nostalgia, tristeza o coraje. Sin embargo, esta vez no era el momento de escribir; necesitaba sumergirme por completo en ese tipo de nostalgia. Subí el volumen de la radio y abracé con los brazos abiertos ese instante en el que la tristeza se sentía como un baño de paz necesario.

Era mi momento. Esas emociones intensas, como la melancolía, la nostalgia o el dolor, suelen ser mi alimento creativo. La música blues no solo refleja mi pasión por el arte, sino que también me define. Aunque soy una persona feliz y satisfecha con la vida, puedo sumergirme en estos estados emocionales para conectar con sentimientos profundos que nutren mi capacidad de crear.

Siento que el blues es más que música; es un estado de ánimo. Me hace sentir sensual, envolvente. A veces, en mi mente, me siento “blue”, y desde ese lugar escribo, conectando con las 27 personas que habitan mis pensamientos.

Si estás leyendo esto, te sugiero que busques tu rincón, con una copa de vino en mano y un cigarro, si es algo que disfrutas, o lo que prefieras: un incienso, una vela, y música que despierte tu alma. Encuentra ese espacio donde todo se detiene, donde solo eres tú, tus pensamientos y la calma.

El blues te permitirá reconectar, viajar a través de tus emociones y atreverte a ser genuina y apasionada.

Para este momento escojo a Gary B.B Coleman, THE SKY IS CRYING.