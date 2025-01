Tarde noite de sábado con Pancho Novoa, Tino Domínguez e Kiko Morterero para departir e escoitar a grandes pianistas e teclistas.

Abren programa con Beka Gochiashvili, un mozo xeorxiano de gran talento que homenaxea a Chick Corea, co que chegou a tocar.

Continuan co magnífico pianista e compositor Billy Childs e dous dos seus traballos.

Finalmente tráense tres actuacións do prolífico Herbie Hancock, dous no 2005, acompañado de figuras como o trompetista Roy Hargrove, Marcus Miller no baixo, Terri Lyne Carrington á batería, Lionel Loueke e Wah Wah Watson coa guitarra e Munyungo Jackson (percusión).

A última das gravacións corresponde a unha actuación no Montreux Jazz Festival de 2010 con Tal Wilkenfeld: baixo, Vinnie Colaiuta: batería, Greg Phillinganes: teclados, Lionel Loueke: guitarra.