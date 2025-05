Boomer el último #32. Xogos de mesa boomers

Neste capítulo Jesús Fontanes e Marcial Outeda ponse en modo xogador, absolutamente xogadores.

Xogador sobre a mesa, condición indispensable. E engadindo máis detalles, en modo xogadores de mesa boomers.

Reto, fai memoria porque os coñecerás todos: Xogos Reunidos Geyper, Maxia Borrás, Operación, Hotel, Cluedo, Enredos, Pictionary, Atmosphere, Afundir a flota, Tres en raia...

"e aínda hai máis" como dicía o personaxe animado; pero deixámolo para que pulses o reprodutor e escoites este podcast.

Momentos de diversión extraídos da infancia e a adolescencia que Marcial e Jesús traen a este episodio co engadido do sentido do humor, que non pode faltar nas súas intervencións.