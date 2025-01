El club de la esquina #160

Tino Domínguez trae a primeira edición de 'El club de la esquina' para este ano. Un programa de revival musical.

Cancións míticas das décadas dos 60 e 70 como 'The game of love' de The Mindbenders, 'Louie, Louie' de The Kingsmen, ou 'Baby now that I've found you' de The Fundations.

Entre a revisión hai temas para a cultura musical. Por exemplo, quen foron os artífices do tema que pasou a ser o himno do Liverpool FC? O 'You'll never walk alone' foi popularizada por Gerry and The pacemakers.

Entrando nos anos 70 recupera para esta ocasión á española Cecilia, ou a Cánovas, Rodrigo, Adolfo e Guzmán.

Os duetos ou colaboracións artísticas hainas e hóuboas sempre. Neste caso Tino Domínguez tráese varios. Tony Bennet concita estilos e xeracións con Lady Gaga, Stevie Wonder ou con Amy Winehouse; ou se une a outro crooner como Frank Sinatra.