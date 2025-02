O filólogo e divulgador Emilio del Río trae outro clásico. Inequívoca e indubidablemente. Esta vez publica 'Carpe Diem. Autoayúdate con los clásicos'. Non é el quen expón teorías ou solucións, "os clásicos xa escribían autoaxuda da boa" e é a que reuniu nestas páxinas.

Nun momento como o presente no que os títulos de autoaxuda proliferan exponencialmente con fórmulas en casos que soan a novidade, del Río presenta "unha defensa contra tantos manuais de trapelo de feira". Un libro que quixo que resulte "moi práctico" para axudar aos lectores a "buscar sempre o lado positivo da vida".

A felicidade, a dor, a incerteza, o cambio, a amizade, a morte, vivir con plenitude, as relacións duradeiras..., a vida moderna ten as mesmas premisas que a clásica e aqueles pensadores xa deron as súas respostas a estas grandes preguntas.

Emilio del Río recibiu en 2024 o Premio Acción Cívica en defensa das humanidades e conta coa Cruz de Alfonso X el Sabio polos seus méritos en educación, ciencia, cultura, docencia e investigación; é Premio Nacional da Sociedad Española de Estudios Latinos e e a Sociedad Española de Estudios Clásicos.

Autor do podcast 'Locos por los clásicos', leva máis dunha década encargándose da sección de latín e cultura clásica 'Verba Volant' no programa 'No es un día calquiera' de RNE. 'Carpe Diem. Autoayúdate con los clásicos' é o quinto libro que publica.