35.000 euros de indemnización para un mozo de 24 anos que perdeu un testículo por un erro médico

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratificou a sentenza que, en primeira instancia, condenara ao Servizo Galego de Saúde (Sergas) a indemnizar con 35.000 euros a un mozo de 24 anos que perdeu un testículo por un erro médico.

A sentenza do alto tribunal galego, que confirma o fallo do xulgado do contencioso administrativo número 1 de Pontevedra, conclúe que un fallo no diagnóstico dunha torsión testicular provocou que o paciente perdera o testículo dereito.

Os maxistrados do TSXG desestimaron o recurso interposto polo Sergas e sosteñen que se lle ocasionou unha "perda de oportunidade terapéutica" ao non realizarlle unha ecografía ao prexudicado, provocando que ao final se lle tivese que extirpar un testículo.

O tribunal asegura ser coñecedor "por outros casos similares" e polos protocolos médicos que cando un paciente ten unha doenza a nivel testicular "hai que actuar con rapidez".

"Se transcorre un número de horas determinado desde o inicio da dor intensa testicular dificilmente se pode salvar o órgano mencionado, ao necrosarse e infartarse", sostén a Sala, que engade que esa detección a tempo require realizar a ecografía Doppler escrotal.

Na súa resolución, os maxistrados explican que, neste caso, a proba non se fixo porque a doutora que atendeu ao paciente na PAC de Silleda "non observou signos ostensibles" de que o día da consultao paciente puidese estar a padecer unha torsión testicular.

Esta doenza si lle foi diagnosticada ao catro días, cando ingresou de urxencia no Hospital Clínico de Santiago "en estado avanzado e irreversible".

O TSXG subliña que, de realizarse a proba ecográfica, "habería maiores probabilidades" de salvar o testículo, polo que remitir ao paciente de novo ao domicilio prescribíndolle uns antiinflamatorios "foi inadecuado".

Os xuíces reiteran na súa sentenza que unha dor a nivel testicular obrigaba a prescribir a proba médica mencionada "para, polo menos, descartar a afección", xa que se trataba dun paciente novo "que son as persoas sobre as que habitualmente recae esta doenza".

Ademais, advirten das "consecuencias penosas" que pode implicar un diagnóstico tardío neste tipo de doenzas, o que "compelía a ser precavidos e cautos".

A sentenza non é firme e pode ser recorrida en casación ante o Tribunal Supremo.