Máis de 80 adegas internacionais participarán na Feira do Viño 'Castes' en Vilagarcía

A sexta edición de Castes, a Feira Independente do Viño, transformará a Praza de Abastos de Vilagarcía de Arousa no maior escaparate vitivinícola de Galicia o vindeiro domingo 19 de novembro.

O evento reunirá a máis de 80 adegas procedentes de cinco países: Galicia, España, Portugal, Francia e Italia.

A feira, que nas anteriores edicións superou o milleiro de visitantes, abrirá as súas portas entre as 13:00 e as 19:30 horas.

A xornada comezará xa pola mañá co VI Campionato de Cata por Equipos (10:30-13:00 horas), que contará cun xurado profesional de sumilleres de prestixio internacional.

Durante a presentación oficial celebrada este mércores, o director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, subliñou que Castes "aliñase perfectamente coa estratexia enoturística da Xunta, que conta cun investimento de 34 millóns de euros de fondos Next Generation para dinamizar o sector".

Pola súa banda, o presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, destacou o papel do evento na "consolidación das Rías Baixas como destino enoturístico desestacionalizado".

Entre as novidades desta edición figura a 'Aula Castes', un espazo dedicado a catas verticais de adegas emblemáticas e obradoiros especializados.

Ademais, entregaranse os 'Premios Castes', onde un xurado da Asociación de Sumilleres de Galicia avaliará a cegas os mellores viños presentes na feira.

O formato da feira mantén a súa característica distintiva: o contacto directo entre produtores e público, permitindo aos asistentes coñecer de primeira man as experiencias e proxectos dos viticultores participantes.

Presentación da V Feira Independente do Viño 'Castes' - Deputación de Pontevedra - Rafa Estévez

A xornada culminará co CastesWineFestival, unha proposta que fusiona música, viño e gastronomía, creando unha experiencia única para os amantes da cultura do viño.

Debido á limitada capacidade do recinto e á elevada afluencia de público das anteriores edicións, a organización recomenda ás persoas interesadas a reserva de prazas con antelación.

Esta nova edición de Castes, segundo a organización, consolídase como un dos eventos vitivinícolas máis relevantes do panorama nacional.