Achan novas pinturas murais do século XVI e "únicas en Galicia" no antigo refectorio de Santa Clara

Santa Clara segue revelando parte da súa historia máis descoñecida. O último descubrimento, tras uns traballos previos á rehabilitación do convento que realizaron técnicos do Museo de Pontevedra, foi unhas pinturas murais do século XVI.

Foron localizadas no antigo refectorio do cenobio, onde xa hai tres anos aparecera outra serie de pinturas. Todas elas, polas súas características artísticas e históricas, son "únicas en Galicia", segundo sinalou José Manuel García Iglesias, doutor en historia da arte.

Este catedrático da Universidade de Santiago, unha das máximas autoridades en pinturas murais, estimou que estas pinturas foron creadas entre os anos 1570 e 1580 e conserváronse ao estar tapadas polo cal que había nas paredes.

Esta serie de pinturas murais representan a un Cristo entre estrelas, que segundo García Iglesias, corresponderíase cun "Cristo do último día", unha imaxe de Santa Clara e outro conxunto de temática vexetal, que parece indicar que nel estaría representado San Francisco.

A pintura máis destaca é a que representa a imaxe dun corazón inscrito e unha aguia. "Creo que non a hai en ningún outro lado", explicou este experto, que entende que remite a un libro incunable do século XV, no que se recollían os sermóns de San Agustín.

Pinturas murais do século XVI no antigo refectorio de Santa ClaraPontevedraViva

O vicepresidente da Deputación, Rafa Domínguez, avanzou que o Museo de Pontevedra traballará para manter e conservar estas pinturas murais para que as persoas que visiten Santa Clara poidan contemplalas dentro do seu percorrido expositivo.

"Aínda que non sempre se vexa seguimos avanzando sen descanso no proxecto de rehabilitación de Santa Clara", sinalou Domínguez, que confía en que a proposta definitiva do estudo de arquitectura Nieto Sobejano estea terminada o próximo mes de maio.

O goberno provincial está a ultimar ademais un novo programa de visitas guiadas ao convento, de forma que os pontevedreses que aínda non estean "poidan coñecer este espazo antes da súa reforma", segundo explicou o responsable político do Museo de Pontevedra.

A idea é retomalas durante a época estival, aproveitando o bo tempo.

Ademais, Rafa Domínguez reiterou que están "moi avanzadas" as xestións co Arcebispado para abrir un acceso aos xardíns de Santa Clara polo edificio anexo ao convento e coas clarisas para adquirir os bens que deixaron no inmoble.