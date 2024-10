Achega dunha vintena de propostas didácticas para poñer en valor o galego durante este curso

O Concello de Pontevedra, a través do servizo de Normalización Lingüística, presentou este xoves unha ampla programación de actividades en galego destinadas aos centros educativos para este curso académico 2024-2025.

O edil Demetrio Gómez, responsable desta área, mantivo unha xuntanza co profesorado responsable dos equipos de Normalización dos diferentes centros da cidade e parroquias para dar a coñecer unha vintena de propostas adaptadas aos distintos niveis educativos e recoller as súas suxestións.

Para o alumnado en xeral, a oferta inclúe programas como Enreguéifate, Alingua, 'Bótalle un conto' e 'Chamámonos así'.

Tamén se anunciaron andainas urbanas para coñecer a historia da lingua e diversas exposicións sobre figuras literarias e música en galego.

Os estudantes de infantil e primaria poderán participar no Consello da Infancia, que celebrará a súa primeira reunión este sábado 26 no Gorgullón, entre as 11.30 e as 13.00 horas, coa presenza de alumnado de doce centros de Pontevedra e parroquias.

Tamén se ofrecen obradoiros micolóxicos con explicacións teóricas, saídas ao campo e montaxe de exposicións; o programa 'Cambiando o conto. Carapuchiña vermella' sobre roles de xénero; e iniciativas como Pontenciencia, Apego, Orella Pendella e Fabaloba.

Para ESO, Bacharelato e ciclos formativos, deseñáronse actividades específicas como Youtubeiras+, o Club de Debate e 'Ben veñas, maio'.

Ademais, a Mesa pola Normalización Lingüística impartirá conferencias sobre diversos aspectos sociolingüísticos, como a historia da lingua, os dereitos lingüísticos ou a presenza do galego no ensino, nos videoxogos e na creación de contidos.

O obxectivo principal desta programación municipal é potenciar o uso do galego entre a mocidade, facilitando ferramentas para a súa socialización e desenvolvemento de habilidades comunicativas na lingua propia a través de diversas actividades lúdicas.