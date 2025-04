Acordo da corporación da Lama para darlle á Rúa Alameda o nome de Jorge Canda

O pleno da corporación municipal do Concello da Lama decidiu, sen ningún voto en contra, dedicarlle unha céntrica rúa ao alcalde Jorge Canda, recentemente falecido e que dedicou máis de tres décadas da súa vida ao servizo público e á veciñanza.

A rúa escollida para levar o nome de Alcalde Jorge Canda será a Rúa Alameda onde o ex rexedor impulsou a derradeira das súas actuacións como alcalde e que foi inaugurada recentemente.

Durante a presentación da proposta, o actual alcalde David Carrera salientou a entrega e compromiso de Jorge Canda co seu pobo amosado ao longo de 28 anos como alcalde e máis de tres décadas como concelleiro formando parte da corporación municipal.

Carrera destacou a importancia que tivo para A Lama o traballo realizado por Jorge Canda e así subliñou que durante o seu mandato se acometeron a maior parte das infraestruturas viarias do concello e a súa comunicación coa capital da provincia.

A elas sumou a construción do campo de fútbol de herba artificial, o centro multiusos, as melloras no colexio e no centro de saúde, a creación do polígono industrial de Racelo, a modernización da casa consistorial ou a ampliación da estrada de Antas a Portela da Cruz.

Lembrou tamén que baixo o seu mandato impulsáronse a celebracións de festas como as do codillo da Lama, a semana cultural, a colaboración con entidades veciñais e culturais ou a posta en marcha de servizos de abastecemento de augas municipais e de centros socioculturais.

OUTROS ACORDOS DO PLENO

Por outra banda, a corporación municipal aprobou tamén a modificación da ordenanza para favorecer o empadroamento e a natalidade introducindo diversas melloras.

Así, os 1.000 de axuda cobraranse dunha soa vez en lugar de en dúas anualidades como ata o de agora e que tamén se obrigará aos beneficiarios a estar doce meses empadroados con anterioridade á petición da axuda e catro anos máis despois de tela concedida.

Tamén e a petición da concelleira socialista Sandra Portela abriuse a posibilidade de solicitude da axuda nos tres primeiros meses despois de nacer o bebé en lugar de ter que agardar ao mes de setembro para facer o trámite.

Ademais deuse luz verde ao convenio que se asinará coa Deputación para investir uns 582.000 euros na humanización e mellora peonil das inmediacións da igrexa parroquial de San Salvador da Lama e o seu entronque coa Alameda, o Concello, o pavillón e o centro escolar.

O obxectivo desta actuación é o de favorecer nunha mesma plataforma a convivencia harmónica entre a circulación do tráfico e os peóns.