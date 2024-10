Activan os vacinódromos para a campaña conxunta contra gripe e covid

A Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés puxo en marcha este mércores 30 os dous grandes recintos de vacinación poboacional contra a gripe e a covid.

Na cidade de Pontevedra, o punto de vacinación está situado na sala de exposicións do Edificio Administrativo da Xunta en Campolongo, mentres que no distrito arousán ubícase no salón de actos do Hospital Público do Salnés.

"Estamos estreando o vacinódromo como cada ano, neste caso coa vacinación dos menores de 80 anos", explicou José Flores, xerente da área sanitaria durante a súa visita ao punto de vacinación en Pontevedra.

"Ás 8:45 xa tiñamos as primeiras vacinas postas, e todo está a transcorrer sen ningún tipo de incidencia, algo que celebramos porque sempre temos a dependencia tecnolóxica dos aplicativos de rexistro", engadiu.

A primeira fase da campaña céntrase na poboación de entre 70 e 79 anos, un colectivo que suma 29.683 persoas.

Os usuarios recibirán unha mensaxe SMS co día, hora e lugar onde deben acudir para recibir as doses.

O dispositivo ten capacidade para atender a 1.500 persoas diarias en Pontevedra e 500 no Salnés, con nove e tres postos activos de vacinación respectivamente.

"Queremos mandarlle a mensaxe á poboación de que o noso obxectivo é vacinar a todo o mundo que queira. Se alguén non pode acudir, que non se preocupe porque imos facer repescas e recitacións", asegurou Flores, quen explicou que tras estes primeiros 15 días, continuarán coa vacinación dos menores de 70 anos.

CHAMAMENTO Á VACINACIÓN

O xerente fixo especial fincapé na importancia da inmunización.

"É moi necesario que nos vacinemos para evitar que despois teñamos que lamentarnos durante os meses de frío. Todos os anos temos un acúmulo de persoas con sintomatoloxía respiratoria que acaba saturando os centros de saúde, PACs e urxencias hospitalarias", apuntou Flores.

Respecto ás reticencias á vacina da covid, o responsable sanitario sinalou que "xa non estamos nese momento inicial. É certo que ao principio da pandemia a vacinación foi, entre aspas, precipitada, pero agora mesmo é unha vacina super segura, igual que a da gripe".

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA

"Neste momento estamos tranquilos en canto á incidencia da gripe", explicou o xerente baseándose nos datos que manexa o Servizo Galego de Saúde.

"Aínda que sempre miramos cara a Australia como referencia, o virus é mutante e pode comportarse de forma diferente. A situación parece similar á do ano pasado, pero hai que esperar a ver como evolucionan os contaxios aquí", recoñeceu.

O servizo estará operativo de luns a sábado, excluíndo festivos, en horario de 8:45 a 14:00 e de 15:30 a 20:45 en Pontevedra, mentres que no Salnés o horario será de 9:00 a 13:30 e de 15:30 a 20:00 horas.

ENSAIO GALFLU

Este ano mantense a segunda tempada do ensaio clínico GALFLU, que avalía a eficacia da vacina antigripal tetravalente de dose alta fronte á estándar en maiores de 65 anos.

Prevese convidar a 400.000 galegos de entre 65 e 79 anos a participar no estudo.

DATOS DA COBERTURA

As cifras do 28 de outubro amosan unha cobertura do 66% en gripe e 62% en covid para maiores de 80 anos.

En canto aos menores de 6 a 59 meses, a cobertura da gripe sitúase no 24,51%, mentres que nos profesionais sanitarios é do 22% para gripe e 12,36% para covid.

O obxectivo é superar o 65% de cobertura acadado o ano pasado na poboación xeral.

"Temos que pensar non só en protexernos de forma individual, senón en inmunizar a toda a comunidade", concluíu Flores.