O alcalde de Caldas impulsa en Madrid con responsables da Garda Civil a ampliación da Travesía de Doña Urraca

O alcalde de Caldas de Reis, Jacobo Pérez, impulsou con responsables da Garda Civil os trámites necesarios para desbloquear a cesión dos terreos necesarios para a ampliación da Travesía de Doña Urraca, na estrada EP-8005.

Jacobo Pérez desprazouse ata Madrid o luns para manter unha reunión no Ministerio de Interior co xeneral de brigada Fernando José Sánchez Gómez, o coronel José Luis Muñoz, o tentente coronel Julián Martínez e a xefa de Área de Gestión Patrimonial do organismo estatal, María del Carmen Pérez.

Rematado o encontro, a través dun comunicado, o rexedor caldelse sinalou que foi "moi positivo e produtivo" e agradeceu as xestións de María del Carmen Pérez para promover a reunión e o interese dos dirixentes da Garda Civil.

Agradécelles a súa achega á hora de "poñer solucións para desbloquear un proxecto que é chave para o crecemento de Caldas de Reis".

Abordaron a elaboración dun borrador de convenio para facer efectiva a cesión demanial dos terreos necesarios para a reforma da travesía, que son de titularidade da propia Garda Civil e que se atopan nas inmediacións do cuartel.

No ano 2023, a Deputación de Pontevedra anunciou o proxecto de mellora de seguridade peonil e viaria neste enclave. Nese primeiro proxecto, a administración provincial asumía tamén as xestións para a obtención dos terreos necesarios, pero este punto modificouse nos últimos meses.

O goberno local sinala que, unha vez que a Deputación lles trasladou este cambio de criterio, "aceleramos as xestións" para tratar de conseguir a cesión o antes posible.

O rexedor confía en que o borrador do documento sexa unha realidade no menor tempo posible e asegura que vai "traballar sen descanso para facilitar que a Deputación acometa o proxecto"-

O investimento total para a realización da obra achegarase aos 500.000 euros, dos cales o Concello asumirá o 30% e a Deputación o resto.

Unha vez que a cesión de terreos por parte do Ministerio de Interior sexa unha realidade, a Administración local dará traslado da documentación á Deputación e existe tamén o compromiso de que a travesía pase a ser de titularidade municipal unha vez que a reforma estea concluída.