O alcalde insta á Sareb a construír vivenda pública na Finca do Teucro

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, instou aos responsables da Sociedade de Xestión de Activos Procedentes da Reestruturación Bancaria, máis coñecida pola súa acrónimo Sareb, ​​a construír vivenda pública nos terreos da Finca do Teucro.

Trátase dun dos solares edificables máis grandes do centro urbano, situado entre a rúa Arcebispo Malvar e a avenida de Uruguai, cuxo proxecto urbanístico procede do ano 2008 aínda que estivo moito tempo paralizado pola crise, tal e como lembrou o alcalde.

Este mércores a Xunta de Goberno aprobou de maneira definitiva o estudo de detalle para reaxustar as aliñacións tras completarse o prazo de exposición ao público.

O seguinte trámite será a súa aprobación por parte do pleno da corporación tras o cal xa se podería facer o proxecto de urbanización e edificación simultaneamente.

A Sareb, o "banco malo", planea construír nesta parcela até 190 vivendas, unha circunstancia que aproveitou Fernández Lores para reclamar que se destinen a aluguer social.

"Sería interesante que esas vivendas que dependen da administración do Estado se fagan como vivendas máis asequibles de protección pública e non de vivenda libre", manifestou Lores.

"Nós demandamos ao Goberno que constrúa un máximo de vivendas de protección pública", dixo Fernández Lores lembrando que esta solicitude que agora verbaliza como alcalde de Pontevedra fora exposta antes pola senadora do BNG, Carme da Silva.

O alcalde da conta das aliñacións do proxecto da Finca do Teucro Pablo Ajuria / Brais Porto

Concretamente, a ex concelleira pontevedresa Carme da Silva demandou o compromiso do Goberno do Estado para a cesión, a través da firma de convenios coa Xunta de Galicia, de terreos no termo municipal de Pontevedra e a construción de máis de 300 vivendas públicas que se destinarían a ofrecer en réxime de aluguer nos barrios de Campolongo, Mollavao e nesta Finca do Teucro.

O BNG propón que o Ministerio de Defensa ceda solos que ten nos barrios de Campolongo e de Mollavao, onde existen unhas seis parcelas nas que se poden construír ao redor de 73 vivendas.

Neste ámbito de propiedades do Ministerio de Defensa en Campolongo, tamén piden que se faga un estudo das vivendas que xa están neste momento construídas e que van quedando baleiras e non están ocupadas xa que estarían en condicións de porse a disposición para aluguer público.

Carme da Silva tamén se referiu a outros dous terreos propiedade da Sareb, trátase do solar localizado entre a rúa Domingo de Andrade e Avenida de Uruguai, con 1.200 metros cadrados, con disposición para construír unhas 70 vivendas aproximadamente.

E a Finca do Teucro, onde a Sareb pode construír unhas 190 vivendas que poderían ser conveniadas coa Xunta ou directamente o Estado, para que se dediquen a vivenda pública en aluguer.