Alcaldes do PSOE esixen ao Goberno non dar "nin un euro" ao proxecto de Altri en Galicia

Alcaldes do PSOE das zonas de Arousa, O Salnés e Ullán asinaron un manifesto no que esixen ao Goberno central que non conceda "nin un euro" de axudas públicas á macrocelulosa que Altri proxecta en Palas de Rei (Lugo).

A fábrica, segundo os dirixentes socialistas, "é unha ameaza ao noso modo de vida" ao ser unha factoría industrial "desfasada" e que consideran "incompatible" coa axenda verde.

Así o denunciaron en Carril, os rexedores de Vilagarcía, O Grove, Caldas de Reis e A Illa de Arousa, acompañados do secretario xeral do PSdeG-PSOE en Pontevedra, David Regades, e de edís de Sanxenxo, Cambados, Pontecesures ou Vilanova.

Todos eles sostiveron que "non podemos quedar calados" ante a posible instalación dun complexo industrial que suporía unha "agresión social e medioambiental" que poría en risco "a nosa identidade como pobos vinculados á ría, ao mar e ao turismo".

No manifesto que fixeron público este martes, os alcaldes subliñaron que Altri supón un "paso atrás" para o saneamento da ría de Arousa, acusando á Xunta de Galicia de defender un proxecto que "aposta pola contaminación".

"É ante todo un proxecto político dunha Xunta sen políticas industriais do século XXI para Galicia", afirman neste documento, onde enumeran a "sucesión de mentiras" cunha fábrica "que se presentou para fibras téxtiles e resultou ser unha macrocelulosa".

Fabricar celulosa a partir de eucalipto, segundo os socialistas,"é un modelo do século pasado" e contrasta "dramaticamente" con outras iniciativas impulsadas polo Goberno de España como a fabricación de chips fotónicos en Vigo ou as plantas de hidróxeno verde.

Ademais, reiteran que Altri consolidaría a "eucaliptización" de Galicia e poría en risco os postos de traballo vinculados co mar e os bancos marisqueiros e lembran que foi un proxecto rexeitado por Portugal polo seu gran impacto ambiental.

A este respecto, os concelleiros de Arousa, O Salnés e Ullán consideran que a declaración de impacto ambiental aprobada polo goberno galego é unha "falta de respecto" á cidadanía e que a súa tramitación foi "opaca" e cunha actitude "profundamente antidemocrática".

"Temos que actuar antes de que sexa demasiado tarde", subliñaron os rexedores socialistas, que apuntan a que "exemplos hai dabondo" de proxectos industriais "que se presentaron dunha maneira beatífica e resultaron rotundos fracasos".