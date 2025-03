A.M.A. Grupo celebra unha década en Ecuador como líder en seguros para profesionais da saúde

AMA América Seguros, a filial de A.M.A. Grupo en Ecuador, pechou 2024 cun crecemento do 15% en facturación, alcanzando o seu mellor resultado desde a súa chegada ao país. Ademais, incrementou o persoal nun 20%, consolidándose como a aseguradora de referencia para os profesionais e sociedades sanitarias ecuatorianas.

En 2024, AMA América Seguros triplicou a liquidez inmediata media do mercado, con 2,21 puntos fronte a 0,73, e o seu índice de seguridade alcanzou os 2,79 puntos, máis do dobre da media sectorial, de 1,26. Así mesmo, os seus activos representaron o 341,74% da curmá neta, moi por encima do 108,48% do mercado. Unhas cifras que reflicten a súa solidez financeira e capacidade para responder ante sinistros.

De face a 2025, cando a empresa cumpre unha década en Ecuador, AMA América proxecta crecer un 20%. Para alcanzar este obxectivo, a compañía redobrou a súa aposta no país. Tanto é así que, este ano, adquiriu unha oficina en propiedade en Guayaquil, que se suma así á de Quito.

Ademais, conta con presenza en Manta e Portoviejo, e recentemente anunciou a súa expansión á cidade de Conca.

No marco deste décimo aniversario, os presidentes e a directiva de A.M.A. Grupo viaxaron a Ecuador para visitar ao equipo e clientes de AMA América.

Nesta visita, Ana Pastor, presidenta executiva de A.M.A., Diego Murillo, presidente de honra e presidente da Fundación A.M.A, Luís Campos, vicesecretario de A.M.A. e presidente de AMA América, Raquel Murillo, directora xeral de A.M.A., Álvaro Basilio, director de Comunicación de A.M.A., e Manuel Boullosa, xerente de AMA América, mantiveron reunións de traballo con destacados aliados estratéxicos e actores crave do sector sanitario do país.

"2025 é un ano de celebración para AMA América Seguros. Cumprir 10 anos en Ecuador representa un importante fito para nós, e atender durante este tempo máis de 1.500 casos de supostas malas prácticas médicas, cun 99% de éxito en procesos penais, demostra a nosa capacidade, experiencia e compromiso cos profesionais da saúde", sinalou Diego Murillo.

Actualmente, AMA América protexe a case 10.000 asegurados e mantén alianzas con máis de 150 institucións, entre clínicas, hospitais e sociedades médicas. Tamén xestiona máis de 200 pólizas colectivas para médicos, docentes e estudantes de universidades do país.

Ana Pastor, quen sucedeu a Diego Murillo tras 22 anos de presidencia, subliñou durante a visita que, "queremos seguir construíndo sobre o legado do Dr. Murillo, cunha estratexia baseada na innovación, a sustentabilidade e a mellora continua na atención aos nosos asegurados e aliados".

"Ecuador é clave para nós, e seguiremos fortalecendo a nosa presenza para ofrecer a mellor protección aos profesionais da saúde", engadiu a presidenta.

Ante o aumento das reclamacións por suposta mala práctica médica no país, o seguro de Responsabilidade Civil e Penal (RCP) converteuse nunha necesidade cada vez máis indispensable para o colectivo sanitario. Neste sentido, en 2020, a aseguradora atendeu 70 casos, cifra que subiu a 250 en 2023 e 300 en 2024.

Ademais do seguro de RCP, do cal AMA América é líder no país, a compañía ofrece un pioneiro seguro vehicular exclusivo para os profesionais do sector e os seus familiares, dentro da súa estratexia de protección integral das persoas que coidan da nosa saúde.