Amizade denuncia graves carencias de accesibilidade no Pazo Besada

Amizade, asociación de persoas con discapacidade da comarca de Pontevedra, denuncia graves problemas para acceder ao Pazo Besada no municipio de Poio.

Por este motivo, segundo expón o colectivo que preside Paulo Fontán, enviaron un escrito ao alcalde de Poio, Ángel Moldes, denunciando estas deficiencias nun edificio que, ademais, é a sede das dependencias de Benestar Social do Concello.

Sinalan a inexistencia de prazas de estacionamento para persoas con mobilidade reducida, un pavimento excesivamente rugoso que dificulta os desprazamentos e zonas con verdín que resultan perigosas por ser escorregadizas.

Un dos aspectos máis preocupantes é que as persoas con mobilidade reducida vense obrigadas a utilizar unha entrada lateral alternativa, o que resulta discriminatorio, segundo alertan.

Ademais, esta porta non pode abrirse desde o exterior e conta cun timbre que non funciona correctamente, o que obriga ás persoas usuarias a agardar á intemperie ata que alguén abra.

"Non resulta admisible que as instalacións que acollen as dependencias de benestar social non sexan un exemplo de accesibilidade", subliñan desde a asociación.

Lembran que moitas persoas con discapacidade deben acudir a estas instalacións para realizar trámites esenciais, como os relacionados coa dependencia.

A organización solicitará unha xuntanza co alcalde para establecer un calendario concreto de actuacións que solucionen estas deficiencias, comprometéndose a supervisar o seu cumprimento.

Amizade móstrase disposta a colaborar co Concello de Poio para acadar un municipio máis inclusivo.